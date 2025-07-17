أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال القيادي في قوة الرضوان بحزب الله، حسن أحمد صبرا، وعنصر آخر في غارتين منفصلتين بجنوب لبنان استهدفتا منطقتي الكفور والناقورة.

وقال بيان جيش الاحتلال: «قضى جيش الدفاع في وقت سابق اليوم على المدعو حسن أحمد صبرا الذي عمل قائدًا في القوة البحرية التابعة لقوة الرضوان في حزب الله ، كما تمّ القضاء على عنصر آخر من حزب الله كان يعمل على محاولة إعادة إعمار بنى تحتية إرهابية في منطقة الناقورة في جنوب لبنان»، وفق زعمه.

كما أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنذارا عاجلا يطالب فيه سكان عدة مناطق في جباليا، شمال قطاع غزة، بالإخلاء الفوري والتوجه جنوبا نحو منطقة المواصي.



وتابع: «إلى كل السكان المتواجدين في منطقة جباليا في بلوكات 602, 606, 699, 713-718، الجيش الإسرائيلي يكثف نشاطه العسكري في كل منطقة تستخدم للأنشطة الإرهابية ولإطلاق القذائف الصاروخية نحو اسرائيل، يجب على كل من لم يقوم بإخلاء المنطقة الإخلاء الفوري إلى المواصي جنوبا».