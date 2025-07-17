113 لاعبًا يشاركون في تدريبات مشروع الموهبة الرياضية بالجيزة

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نظّمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة التدريبات الأسبوعية للاعبي التايكوندو من فئات البراعم والناشئين والشباب، وذلك بعدد من ملاعب مراكز الشباب بالمحافظة، ضمن فعاليات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، الذي يهدف إلى صقل مهارات اللاعبين وتأهيلهم ليصبحوا أبطالًا أولمبيين يمثلون مصر في البطولات العالمية.

ويُنفذ المشروع تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة.

ويُعد المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي أحد الركائز الأساسية لمستقبل الرياضة المصرية، حيث يضم 113 لاعبًا من مختلف الفئات العمرية (براعم – ناشئين – شباب).

ويواصل المشروع تطوير قدرات اللاعبين وإعدادهم وفق أحدث المعايير والأساليب العلمية في التدريب الرياضي، بهدف تأهيل جيل جديد من الأبطال الأولمبيين القادرين على رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.