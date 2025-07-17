 ليتوانيا تطالب بتفسير من بيلاروس على خلفية تحطم مسيرة على أراضيها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ليتوانيا تطالب بتفسير من بيلاروس على خلفية تحطم مسيرة على أراضيها

أرشيفية
أرشيفية
فيلنيوس - (د ب أ)
نشر في: الخميس 17 يوليه 2025 - 10:58 م | آخر تحديث: الخميس 17 يوليه 2025 - 10:58 م

استدعت ليتوانيا، دبلوماسيا بيلاروسيا بسبب تحطم مسيرة فوق البلاد العضوة بحلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي.

وأعربت ليتوانيا في مذكرة دبلوماسية عن "احتجاجها الشديد بسبب الدخول غير المشروع" لطائرة غير مأهولة إلى المجال الجوي الليتواني.

وقالت وزارة الخارجية في فيلنيوس اليوم الخميس إنه طُلب من الدولة المجاورة، تقديم تفسير للواقعة التي حدثت الأسبوع الماضي.

وتحطمت مسيرة روسية الصنع من بيلاروس في 10 يوليو في ليتوانيا قرب الحدود.

وقال وزير الخارجية الليتواني كيستوتيس بودريس إن الواقعة يحتمل أن تكون مرتبطة بهجوم على أوكرانيا.

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