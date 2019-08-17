 عمرو أديب تعليقا على سؤال الرئيس عن مرتب رئيس شركة الزراعات المحمية: عايز يقول إن الناس دي مش واكلينها والعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عمرو أديب تعليقا على سؤال الرئيس عن مرتب رئيس شركة الزراعات المحمية: عايز يقول إن الناس دي مش واكلينها والعة

محمد عبد الجليل
نشر فى : السبت 17 أغسطس 2019 - 11:20 م | آخر تحديث : السبت 17 أغسطس 2019 - 11:20 م

علق الإعلامي عمرو أديب، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، قائلًا إن الرئيس قد بعث برسالة مفادها أن الجيش لا ينافس القطاع الخاص.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم السبت، أن هناك رسالة أخرى وجهها الرئيس عبر سؤاله عن مرتب اللواء محمد عبد الحي، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية.
واستطرد: "الرئيس حب يوجه رسالة إن الناس دي مش قاعدة لمنفعة ومش واكلينها والعة، هذا اللواء المحترم، هو في النهاية جندي ودي معركة، وجايز ناس كتير تسخر، وتقول دي معركة الطماطم، لكن من لا يملك قوته لا يملك قراره".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح السبت، افتتاح مشروعات الصوب الزراعية، بقاعدة محمد نجيب.

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