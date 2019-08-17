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أظهرت بيانات رسمية أن الاستثمار الصيني المباشر في القطاع غير المالي بالخارج حافظ على نمو مستقر في الأشهر السبعة الأولى من العام، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم السبت.

وبلغت قيمة الاستثمار الصيني المباشر في القطاع غير المالي بالخارج في 153 دولة ومنطقة 92ر432 مليار يوان (حوالي 6ر61 مليار دولار أمريكي) في الفترة المذكورة، بزيادة 3ر3 بالمئة على أساس سنوي، وفقاً لوزارة التجارة.

وفي يوليو وحده، ارتفع الاستثمار المباشر في الخارج بنسبة 5ر25% على أساس سنوي ليصل إلى 06ر68 مليار يوان.

وفي الأشهر السبعة الأولى، أضافت الشركات الصينية 97ر7 مليار دولار من الاستثمار في 52 دولة مشاركة في مبادرة الحزام والطريق، بما يمثل 5ر12% من الإجمالي.

واستمر هيكل الاستثمار الخارجي في التحسن، مع الاستثمار بشكل رئيسي في قطاعات تشمل خدمات التأجير والتجارة والتصنيع وتجارة الجملة والتجزئة والتعدين.

وقال البيان: "إنه لم يتم تسجيل مشروعات جديدة في قطاعات مثل التطوير العقاري والرياضة والترفيه".

وبلغت قيمة العقود الخارجية الموقعة مؤخرا 1ر820 مليار يوان خلال الشهور السبعة بزيادة 9ر1 في المئة على أساس سنوي.

وبلغ عدد عقود المشروعات الخارجية الموقعة مؤخرا والتي تتجاوز قيمة كل واحد منها 50 مليون دولار، 436 مشروعا خلال ذات الفترة بزيادة 18% عن العام السابق.

ووفقا للبيان، حققت المشاريع الخارجية الكبرى منافع متبادلة، حيث وفرت الشركات الصينية 812 ألف وظيفة للسكان المحليين حتى نهاية العام الماضي.