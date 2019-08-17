بدء أعمال القوافل البيطرية المجانية في الوادي الجديد

أكد عميد كلية الطب البيطري بالوادي الجديد الدكتور سطوحي أحمد سطوحي أن القوافل البيطرية المجانية بدأت أعمالها، اليوم السبت، بقرى مركزي الداخلة وبلاط.

وقال الدكتور سطوحي - في تصريحات اليوم - "إن القوافل استهلت أعمالها بقرية ذخيرة، وستواصل أعمالها في الفترة من 17 حتى 22 أغسطس الجاري بقرى غرب الموهوب والجديدة وتنيدة والشيخ مفتاح والهنداو".

وأوضح أن المرحلة الثانية ستشمل قرى مركزي الخارجة وباريس خلال الفترة من 24 حتى 29 من أغسطس الجاري، وتضم قرى الجزائر وجورمشين 7 وناصر الثورة والشركة 43 وعدن والخرطوم، منوها بأن هناك تنسيقا مع مديرية الطب البيطري وإداراتها المختلفة بالمراكز وبمشاركة الطلاب بالكلية لضمان تدريبهم العملي الميداني على أعمال الكشف والتحصين للماشية، بالإضافة إلى طرق التعرف على الأمراض الوبائية التي تصيب الماشية سواء الأبقار أو الأغنام والماعز.

وأشار إلى توفير الأجهزة اللازمة لأعمال الكشف بجانب توفير كميات من الأدوية والأمصال والمكملات الغذائية للماشية، وذلك للمساهمة في تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة، بجانب التدريب العملي للطلاب وتأهيلهم لسوق العمل بالتعاون مع مديرية الطب البيطري والإدارات البيطرية المختلفة بالقرى والمدن.

ومن جانبه، أكد الدكتور ناجي محمد عوض مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد أن المديرية والإدارات البيطرية تنسق مع كلية الطب البيطري لضمان تحقيق الهدف المنشود من القافلة البيطرية الميدانية التي تنظمها كلية الطب البيطري بجامعة الوادي الجديد، وذلك من خلال إجراء عمليات الكشف وتحصين الماشية من خلال مشاركة الطلاب وتدريبهم العملي.