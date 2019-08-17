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نشر الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة برفقة زوجته ندى الكامل، وأخرى برفقة الفنانة غادة عبدالرازق، وهم على متن الطائرة المتجهه إلى مصر، وجاء ظهور "الفيشاوي" عقب صدور قرار حبسه لمدة شهر.

ووعد "الفيشاوي" جمهوره بالعمل بجدية من أجل الحفاظ على تراث والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، مضيفا أنه "يشعر بالقوة بمساندة زوجته له".

وكانت محكمة أسرة الخليفة قد أصدرت اليوم السبت حكما بحبس الفنان أحمد الفيشاوي لمدة شهر، لامتناعه عن سداد متجمد نفقة ابنته "لينا" من طليقته "هند الحناوي"، والمقدرة بـ235 ألف جنيه.