الضيوف يتوافدون على السودان استعدادا لتوقيع اتفاق المرحلة الانتقالية

وصل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، والوفد المرافق، إلى الخرطوم، اليوم السبت؛ للمشاركة في احتفالات السودان بالتوقيع علي وثائق الفترة الانتقالية.

ومن المقرر أن يوقع المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير اليوم بشكل نهائي على الإعلان الدستوري، كما سيتم إعلان تشكيل المجلس السيادي غدا الأحد، وتعيين رئيس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، وتشكيل الحكومة يوم 28 أغسطس.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق ركن شمس الدين كباشي، رئيس اللجنة السياسية، إن المجلس اختار 5 من أعضائه الحاليين لتمثيله في المجلس السيادي الذي يشكل غدًا الأحد.

وكشف كباشي، في تصريحات صحفية اليوم السبت أوردها موقع "السودان اليوم" الإلكتروني، عن أن أعضاء المجلس السيادي من طرف المؤسسة العسكرية هم الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، والفريق شمس الدين الكباشي، والفريق ياسر العطا، مشيرا إلى اختيار الفريق جمال عمر لتولي حقيبة الدفاع في الحكومة الجديدة.

ويحضر رؤساء تشاد إدريس ديبي، ودولة جنوب السودان سيلفاكير ميارديت، وكينيا أوهورو كينياتا، ورئيسي وزراء إثيوبيا آبي أحمد، ومصر مصطفى مدبولي، وعدد من وزراء خارجية الدول الأخرى وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، توقيع الوثائق الخاصة بالفترة الانتقالية بقاعة الصداقة بالخرطوم.

ووقّع المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير في 4 أغسطس الجاري بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية التي تنظم الفترة الانتقالية التي تمتد لثلاث سنوات.

وتم التوقيع بحضور الوسيطين الإفريقي والإثيوبي محمد الحسن لبات، والسفير محمود درير.

وكان كباشي قد ذكر، في وقت سابق، أن مراسم التوقيع ستُنقل للساحات الشعبية والميادين والأحياء التي تحمل دلالات الثوار، فيما تنظم قوى إعلان الحرية والتغيير "احتفالات شعبية" في أنحاء البلاد كافة.