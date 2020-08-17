محافظ الشرقية: 19 مليون جنيه لإنشاء وتطوير 4 مدارس بمشتول السوق

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعمال إنشاء وتطوير 4 مدارس بمركز ومدينة مشتول السوق، بتكلفة إجمالية تصل لـ 19 مليونا و600 ألف جنيه.

وقال المحافظ، في بيان له، اليوم الاثنين، إنه جار تنفيذ 118 مشروعا لإنشاء وتطوير 114 مدرسة، تضُم 2049 فصلا دراسيا، و4 إدارات تعليمية، بتكلفة إجمالية 987 مليونا و319 ألف جنيه بمراكز ومدن المحافظة.

وأوضح أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا ‏للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات، خاصة قطاع التعليم، ‏وذلك من خلال إنشاء وإقامة مدارس جديدة وتطوير وتوسعة المدارس القائمة، وذلك بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد للطلاب.