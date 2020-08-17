فاز الأهلي على أسوان بثلاثية دون رد، اليوم الاثنين، على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري.

سجل الأنجولي جيرالدو ووليد سليمان وآليو بادجي في الدقائق 9 و32 و94 ليستعيد الأهلي ذاكرة الانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية أمام الإنتاج، رافعا رصيده إلى 56 نقطة في الصدارة، قبل اللقاء المرتقب أمام الزمالك في الجولة القادمة.

أما أسوان، نال خسارته التاسعة في الدوري، ليتجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز الثالث عشر، متخلفا بفارق الأهداف عن حرس الحدود الذي يملك نفس الرصيد.

ابتسم الحظ الأهلي في مناسبتين أولهما الهدف المبكر الذي سجله جيرالدو برأسية بعد تمريرة من زميله محمد مجدي أفشا، وثانيهما تصدي القائم الأيسر لفرصة مصطفى البدري مهاجم أسوان في الدقيقة 17.

في المقابل، عاند الحظ الفارس الأحمر في ثلاث مناسبات حيث اضطر مديره الفني ريني فايلر لخسارة تبديلين في الشوط الأول لإصابة الثنائي محمود متولي وأحمد الشيخ ليشارك مكانهما ياسر إبراهيم وآليو ديانج.

كما حرم القائم الأيسر "أفشا" من تسجيل هدف ثان للأهلي في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بخلاف تسديدة أخرى لعلي معلول بجوار القائم.

في الشوط الثاني، تراجع أداء الأهلي كثيرا وكانت الخطورة على مرمى (مسعد عوض) حارس أسوان متباعدة.

مع مرور الوقت، زادت أطماع أسوان في إدراك التعادل، ورمى مدربه أحمد كشري بالبدلاء الأربعة حسن طارق وكريم الطيب وهيثم الفيل وأحمد بلية، وضغطوا بكل قوة، لكن محمد الشناوي حارس الأهلي حافظ على نظافة شباكه في عرض فني متوسط للأهلي.

صمد أسوان كثيرا، إلا أن البدلاء الثلاثة لفايلر وليد سليمان ومحمد هاني وآليو بادجي الذين شاركوا مكان جيرالدو وحمدي فتحي وأجايي، كان لهم كلمة الحسم في الدقائق الأخيرة.

كافأ الثلاثي مدربهم السويسري حيث ساهموا سويا في هز شباك مسعد عوض بهدف سجله وليد سليمان بيسراه، رافعا رصيده إلى سبعة أهداف في الدوري.

احتسب الحكم 5 دقائق وقت بدل ضائع، استغلها آليو بادجي في تسجيل الهدف الثالث بعد هجمة وتمريرات سريعة من محمد هاني ثم السولية، ترجمها المهاجم السنغالي بتسديدة في الزاوية اليمنى.