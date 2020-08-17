قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن عدد وسائل المواصلات التي تصل إلى محطة عدلي منصور خمسة وسائل، مشيرًا إلى أن القطار الكهربائي الخفيف السريع المتجه للعاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان يبدأ وينتهي في عدلي منصور.

وأضاف «الوزير» خلال لقاء لبرنامج «90 دقيقة» الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن محطة قطار القاهرة - السويس ستنتقل من عين شمس لعدلي منصور، وسيتم إنشاء محطة للسوبر جيت بها، إضافة إلى موقف لنقل ركاب الأقاليم.

ولفت إلى أن التخطيط القديم لمترو الأنفاق كان يقضي بربط المطار بمحطة هليوبوليس عن طريق الخط الثالث، متابعًا أن الأمر تطور لأن تصبح محطة عدلي منصور هي الرابط للمترو بالمطار.

وأكد وزير النقل أن كل الدراسات أجزمت أن العمل من عدلي منصور أفضل من العمل من هليوبوليس، قائلًا إن تكلفة مشروعات قطاع النقل 11 ترليون جنيه، يتم صرف 512 مليارًا منها على قطاع الأنفاق.