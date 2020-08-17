ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الاثنين، في ظل التفاؤل بتحسن الطلب على الوقود في أعقاب التعافي الاقتصادي المحتمل.

يأتي ذلك فيما تعقد لجنة خبراء من دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول النفطية الحليفة من خارج المنظمة في تجمع "أوبك بلس" اجتماعا اليوم، على أن تعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، للتجمع "أوبك بلس"، اجتماعا بعد غد الأربعاء لمراجعة سقف الإنتاج.

وبدأت أوبك وحلفاؤها الشهر الجاري ضخ نحو 5ر1 مليون برميل يوميا زيادة عن مستويات يوليو الماضي، في إطار تخفيف القيود التاريخية التي كان قد فرضها التحالف على مستويات الإنتاج منذ يونيو الماضي مع انهيار أسعار النفط إلى مستويات قياسية.

وارتفع سعر الخام القياسي للنفط الأمريكي خلال الشهر الحالي بأكثر من 5 في المئة مع تراجع المخزون واضطراب الإنتاج في حقول الزيت الصخري الأمريكية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إعلان شركة تشابرال إنيرجي للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة إفلاسها يشير إلى مدى الصعوبات التي تواجهها شركات الطاقة التي تعمل في ظل جائحة كورونا.

ونقلت بلومبرج عن خبراء الأسواق في شركة تي.دي سيكيوريتيز للاستشارات المالية ومنهم بارت ميليك القول إنه "في حين تعافت الأسعار (أسعارالنفط) بشدة، مازلنا نرى تحديات كبيرة تواجه قطاع الزيت الصخري مثل محدودية التمويل وزيادة تكاليف الاقتراض... وهذا سيكون جيدا بالنسبة للأسعار مع استمرار نمو الطلب للوصول إلى المعدلات الطبيعية في 2021".

وخلال تعاملات اليوم ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 44 سنتا إلى 45ر42 دولار للبرميل تسليم سبتمبر المقبل، في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال في تعاملات بورصة نيويورك للسلع بمقدار 22 سنتا إلى 02ر45 دولار للبرميل تسليم أكتوبر المقبل.