محافظ المنيا يوجه بتوفير عدد أكبر من الفرق الطبية بمركز اللقاح الخاص بالمسافرين

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، مركز اللقاح بمستشفى ديرمواس المركزي، ومركز اللقاح الخاص "بالمسافرين"، بمركز ملوي، لمتابعة آليات سير العمل، الإجراءات، وتذليل كل العقبات أمام المواطنين.

رافق المحافظ، خلال جولته المهندس خيري مرسي، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي.

وقال المحافظ، إن التوسع في توفير اللقاحات، يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، من خلال توفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، بمنافذ ومراكز ووحدات ثابتة ومتنقلة لتسهيل حصول المواطنين عليها حرصًا على صحتهم، وحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، مما يساهم في استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية.

وشدد المحافظ، خلال الجولة على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على الجميع، حيث وجه بتوفير عدد أكبر من الفرق الطبية بمركز اللقاح الخاص بالمسافرين، لسرعة إنجاز الإجراءات، مشدداً على تواجد العاملين بالمراكز حتى إعطاء جميع المتواجدين اللقاح، وحسن استقبال ومعاملة المواطنين.

وحرص المحافظ، على الاستماع إلى المواطنين الراغبين في تلقى اللقاح، مؤكدا ان اللقاح مجاني لكل المواطنين، مناشدا المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان وهو: https://egcovac.mohp.gov.eg، وذلك للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335.

وتم تخصيص 4 مراكز لتلقي لقاح كورونا "للمسافرين" فقط، وهي مكتب صحة أول بمركز مغاغة، وحدة شوشة بمركز سمالوط، المركز الطبي الشرقي بمدينة المنيا، مكتب صحة ثالث بمركز ملوي، وذلك لمن سجلوا بياناتهم على موقع وزارة الصحة، وتلقوا رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم، تسهيلا لهم ومنعاً للتزاحم على مراكز التطعيم، هذا بالإضافة إلى مراكز تلقي اللقاح الثابتة، وعددها 17 مركزًا، وهي مخصصة لجميع المواطنين، وكذلك 30 فريقًا متحركًا، منهم 2 على كورنيش النيل بمدينة المنيا، بشرط التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة.

egcovac.mohp.gov.eg

egcovac.mohp.gov.eg