الموافقة على ٧ مشروعات جديدة بالمنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية

وافق مجلس إدارة المنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية، برئاسة شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على إقامة ٧ مشروعات جديدة تعمل في مجال إنتاج وتخزين الكيماويات والمعدات الزراعية وتصنيع منتجات البلاستيك وإنتاج المحتوى العلمي وتصنيع الملابس الوقائية وتصميم المستلزمات المكتبية وصناعة الملابس الجاهزة وفي مجال الخدمات البترولية.

وقال محافظ الإسماعيلية -في بيان اليوم الاثنين- إن التكلفة الاستثمارية لتلك المشروعات تصل إلى ٣.٦٥ مليون دولار، وتستهدف تشغيل ٢٥٤ عاملا مصريا.

وأشار إلى أن المجلس قرر إلغاء القرارات السابق صدورها لصالح مشروعين بالمنطقة الحرة الاستثمارية يعملان في مجال المستلزمات الطبية والملابس الجاهزة، لعدم اتخاذ المشروعين أية خطوات جديدة لاستكمال إجراءات التأسيس.

وأضاف المحافظ أن المجلس ناقش البيان الختامي المقدم من مجلس الإدارة لبيان الأعمال التي تمت خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠، حيث بلغ عدد المشروعات التي تمت الموافقة على إقامتها ١١ مشروعا متنوعا ما بين خدمي وصناعي وتخزين بإجمالي رأس مال ٦ ملايين و٢٥٠ ألف دولار، وتوفر فرص عمل لنحو ٥٤٢ عاملا مصريا بتلك المشروعات، كما تم عمل استرداد إداري وإستلام المواقع لعدد ٣ مشروعات.

ولفت إلى أنه خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠، تم تحقيق ٣١٠٠٢٧٨.٥ دولار إيرادات مقابل انتفاع لصالح المنطقة الحرة، كما تم إصدار ٧٥٤٧ إقرارا متنوعا لمشروعات المنطقة بإجمالي قيم بلغت ٢٠٧.٧٤٧ مليون دولار، وتم اعتماد ١٣٧٥ شهادة رد دعم صادرات لمشروعات المنطقة.

واستعرض المحافظ ما تم في مجال حل مشكلات شركات المنطقة، حيث نجحت إدارة المنطقة في الإفراج عن كونتينر لإحدى شركات المنطقة الحرة محمل بالمواد الخام نظرا لوجود مشاكل تقنية بنظام الإفراج الجديد، وتم التواصل والإفراج عن الشحنة قبل موعد توريد المنتج.

كما تابع ما تم من إجراءات التخلص من المواد الخطرة بمشروع العالمية للكيماويات، حيث تم جرد محتويات المشروع وتم إعدام جميع الأصناف وتخصيص موقع المشروع إلى أحد المشروعات الجديدة بعد صدور قرار الاسترداد الإداري لمشروع العالمية للكيماويات بالمنطقة، وكذلك تمت تسوية موقف مستحقات الشركة القابضة لكهرباء مدن القناة وجدولة المستحقات على ٥ سنوات والتي تبلغ ٢٦٨٥٨٢١٥ جنيه عن عشرة أعوام سابقة.