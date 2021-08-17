الجيش اللبناني يصادر كميات من المحروقات في عدد من المناطق

صادر الجيش اللبناني اليوم الثلاثاء كميات من المحروقات في جبل لبنان وفي جنوب البلاد، وقام بتوزيعها على عدد من المستشفيات والأفران.



وقال الجيش اللبناني، في بيان على صفحته بموقع تويتر :"دهمت قوة من الجيش خزان محروقات في محلة وادي هونين بين بلدتي مركبا وعديسة (جنوب لبنان) ، وضبطت بداخله حوالي ٤٧ ألف لتر من المازوت".



وأعلن الجيش، في بيان منفصل اليوم مداهمة "مستودع في المدينة الصناعية- زوق مصبح حيث تمت مصادرة 65 ألف لتر من المازوت و٤٨ ألف لتر من البنزين تم توزيعها على المستشفيات والافران في المنطقة".



يذكر أن الجيش اللبناني باشر منذ 14 أغسطس الجاري عمليات دهم لمحطات تعبئة الوقود المقفلة وقام بمصادرة كميات البنزين والمازوت التي يتمّ ضبطها مخزّنة في هذه المحطات، وتوزيعها مباشرة على المواطنين، دون بدل.



ويعاني لبنان من أزمة محروقات تتمثل بنفاد البنزين والمازوت مما جعل أصحاب المولدات الخاصة للكهرباء يطفئون مولداتهم لحوالي عشر ساعات، فيما بلغت ساعات انقطاع التيار الكهربائي الذي تؤمنه مؤسسة كهرباء لبنان نحو 22 ساعة يوميا في معظم المناطق اللبنانية.



وتوقفت غالبية المطاحن والأفران عن العمل مع فقدان مادة المازوت، وتهدد هذه الأزمة بتوقف المستشفيات وخدمات الانترنت.