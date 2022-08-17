الصين تعلن إرسال قوات إلى روسيا للمشاركة في مناورات فوستوك

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الأربعاء، عزمها إرسال قوات عسكرية إلى روسيا في إطار تدريبات مشتركة تشمل عددا من الدول.

وقالت الوزارة، في بيان، إن مشاركة الصين في مناورات "فوستوك" المقرر تنفيذها بين 30 أغسطس الجاري و5 سبتمبر المقبل، "لا علاقة لها بالوضع الدولي والإقليمي الحالي"، وفقا لوكالة "الأناضول" للأنباء.

وأوضحت أن مساهمة الصين في التدريبات المشتركة "جزء من اتفاق تعاون ثنائي سنوي مستمر مع روسيا".

وذكر البيان أن الهدف من المناورات "تعميق التعاون العملي والودي مع جيوش الدول المشاركة، إضافة إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الأطراف المشاركة، وتعزيز القدرة على الاستجابة للتهديدات الأمنية المختلفة".

ومن المقرر أن تشمل المناورات بجانب الصين وروسيا، كلا من الهند وبيلاروسيا ومنغوليا وطاجيكستان ودول أخرى.

وقبيل بدء روسيا حربها على أوكرانيا في 24 فبرايرالماضي، أعلنت بكين وموسكو شراكة "بلا حدود"، رغم أن المسؤولين الأمريكيين يقولون إنهم لم يروا الصين "تتهرب من العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة على روسيا، أو تزودها بمعدات عسكرية".