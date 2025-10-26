كامالا هاريس تترك الباب مفتوحا أمام الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية في 2028

لم تستبعد كامالا هاريس احتمال ترشحها مجددا للبيت الأبيض. ففي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) السبت، قالت إنها تتوقع أن تكون امرأة هي من ترأس الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة، مضيفة أنه من الممكن أن تكون "هي نفسها" تلك المرأة.

وأضافت نائبة الرئيس السابقة: "لم أكمل المهمة بعد".

وأوضحت هاريس أنها لم تتخذ بعد قرارا بشأن خوض انتخابات الرئاسة لعام 2028، لكنها رفضت الفكرة القائلة إن حظوظها في الفوز ستكون ضعيفة، قائلة: "لقد قضيت حياتي المهنية في خدمة الناس، وهذا جزء من تكويني. هناك العديد من الطرق لأخدم، ولم أكن يوما من الذين يُصغون إلى استطلاعات الرأي".

وجاءت هذه التصريحات في إطار سلسلة مقابلات أجرتها مؤخرا بعد صدور كتابها في سبتمبر بعنوان "107 أيام"، الذي يتناول تجربتها حين حلت محل الرئيس آنذاك جو بايدن كمرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات 2024 بعد انسحابه من السباق.

وخسرت هاريس في نهاية المطاف أمام الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وفي مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس الأسبوع الماضي، أكدت هاريس مجددا أن الترشح في عام 2028 لا يزال مطروحا، مشيرة إلى أنها ترى نفسها زعيمة داخل الحزب الديمقراطي، خصوصا في ما يتعلق بمواجهة ترامب والتحضير لانتخابات التجديد النصفي لعام 2026.

وعندما سُئلت في مقابلة أُجريت في 17 أكتوبر مع الوكالة عما إذا كانت تخطط فعلا لخوض السباق الرئاسي المقبل، أجابت: "لم أقرر بعد. بصدق، لم أقرر. قد أترشح أو لا أترشح. لم أقرر بعد".

وعند سؤالها عما إذا كانت لا تزال ترغب في تولي المنصب نفسه، استخدمت صيغة الماضي قائلة: "لقد كان عملا رغبت في القيام به".

لكنها أوضحت أن الطريقة الوحيدة لتولّي هذا المنصب "هي الترشح والفوز".

وفي الوقت ذاته بدأ السباق داخل الحزب الديمقراطي لانتخابات 2028 في وقت مبكر على غير العادة، إذ يتحرك عدد من المرشحين المحتملين لبناء تواصل مع الناخبين في الولايات الرئيسية، من بينهم حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، وحاكم كنتاكي المنتهية ولايته آندي بشير، والنائب عن كاليفورنيا رو خانا.

ويتوقع أن يخوض ما يصل إلى 30 ديمقراطيا بارزا الانتخابات التمهيدية للحزب في نهاية المطاف.