رئيس الحكومة اللبنانية: هناك وجهات نظر متقاربة مع عون حول تشكيل الحكومة الجديدة

قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، إن هناك وجهات نظر متقاربة مع رئيس الجمهورية ميشال عون حول تشكيل الحكومة الجديدة.

جاء ذلك في تصريح مقتضب له اليوم الأربعاء، عقب لقائه الأول بالرئيس اللبناني بقصر الرئاسة ببعبدا؛ لبحث التشكيلة الحكومية بعد قطيعة استمرت منذ قرابة شهر ونصف تخللها لقاء واحد جمع ميقاتي وعون ورئيس مجلس النواب نبيه بري في مطلع الشهر الجاري؛ لبحث ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل وذلك قبل لقاء موسع مع المبعوث الأمريكي أموس هوكشتين، في المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين في الأول من أغسطس الجاري، وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة وملف تأليف الحكومة.

وأكد ميقاتي أنه قدم في 29 يونيو الماضي إلى الرئيس تشكيلة للحكومة، موضحا أنه تم خلال لقاء اليوم البحث في هذه التشكيلة، مؤكدا أن الحديث متواصل.