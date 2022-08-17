كشفت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية عن تسجيل 26 حريقًا في 9 ولايات، توزعت بين الطارف 10 حرائق، وسوق أهراس 4 حرائق، وسطيف 4، وسكيكدة 2، وقالمة 2، وحريق واحد في كل من تيبازة، وتيزي وزو، وجيجل، وبجاية 1.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام جزائرية، مساء الأربعاء، أوضحت الحماية المدنية، أن الحرائق تسببت في إصابة 24 شخصا بإصابات تتراوح بين حروق خفيفة واختناقات بولاية سوق أهراس، مؤكدة أنه تم إسعافهم بالكامل.

وأكد البيان أن عمليات الإخماد متواصلة للسيطرة على جميع الحرائق، حيث تدخلت الوحدة الجوية بكل من ولايات: سكيكدة، والطارف، وسوق أهراس.