نقيب المهندسين لـ«الشروق»: أقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لانتخابات النقابة

- النبراوي: أصدرت قرارات للنقابة العامة والفرعيات بتيسير عقد الندوات والمؤتمرات الانتخابية لجميع المرشحين







أكد نقيب المهندسين طارق النبراوي، أنه يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لانتخابات النقابة، مشددا على أن دوره يقتصر على ضمان انتظام العملية الانتخابية، وعدم وجود أية مشكلات، إضافة إلى توضيح السياسات والمهام المطلوبة للنقابة خلال المرحلة المقبلة في اللقاءات المباشرة بالمحافظات المختلفة.

وأضاف النبراوي، في تصريحات لـ"الشروق"، أنه أصدر قرارات تُلزم النقابة العامة والنقابات الفرعية بتيسير عقد الندوات والمؤتمرات الانتخابية لجميع المرشحين، لإتاحة الفرصة أمامهم لعرض برامجهم ووجهات نظرهم بحرية، مؤكدا أن ذلك يأتي التزاما بمبدأ ديمقراطي يضمن تكافؤ الفرص بين الجميع.

وذكر أن النقابة العامة والنقابات الفرعية، منذ أمس الأول، تشهد حراكا ملحوظا، مع تواجد مكثف للمرشحين والراغبين في الترشح، والتقائهم بالناخبين والمهندسين في أجواء من الحرية الكاملة، وهو الأمر الذي تسعى إليه النقابة.

وحول تعدد المرشحين على مقعد النقيب، والذي بلغ في اليوم الأول 13 مرشحا، قال النبراوي إن هذا العدد يعكس رغبة حقيقية وحيوية كبيرة داخل النقابة، ويؤكد أن المرحلة الحالية تشهد صحوة كبيرة ومشاركة واسعة من جميع الأطراف، وتقديما لأفكار وبرامج متعددة لتطوير العمل النقابي، معتبرا ذلك مصدر سعادة لكل المهتمين بالعمل النقابي بنقابة المهندسين.

ووجه نقيب المهندسين رسالة إلى الجمعية العمومية، دعاهم فيها إلى اختيار من هو الأصلح للمرحلة المقبلة، مؤكدا ثقته في وعي المهندسين وقدرتهم على اتخاذ القرار الصحيح، مشددا على ضرورة الابتعاد عن أي تحيز حزبي، وأن يكون الاختيار قائما على أفضل البرامج والسير الذاتية والتاريخ النقابي، مع التأكيد على أهمية توافر الاستعداد والوقت الكافي لدى المرشحين لتحمل أعباء المسئولية، وعدم التعامل مع المناصب النقابية باعتبارها مناصب شرفية.

وأوضح النبراوي، أن شاغل المنصب يجب أن يكون لديه من الوقت ما يسمح له بالتواجد المستمر وحل المشكلات ودفع النقابة إلى الأمام، سواء كان نقيبا أو عضوا بهيئة المكتب أو بالمجلس.

في السياق، واصلت أمس الاثنين لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات نقابة المهندسين استقبال المترشحين على مختلف المناصب النقابية، في ثاني أيامها.

وأكد المهندس الاستشاري السيد حسن مقرر اللجنة، أن جميع الإجراءات تمت دون تسجيل أي عقبات أو أزمات في جميع اللجان على مستوى النقابات الفرعية بالجمهورية، في ظل التزام المتقدمين للترشح بالضوابط المحددة.

وأكد حسن، أن اللجنة العليا على تواصل دائم ومستمر مع كل اللجان بالنقابات الفرعية للاطمئنان على سير عملية تلقي الطلبات، وحرص اللجنة بكل أعضائها على التواجد والإشراف على عملية تلقي طلبات الترشح، لافتًا إلى أنه يراقب أداء الكوادر الإدارية عن كثب لعدم حدوث أي تباطؤ في تسجيل بيانات المرشحين مما يسبب ازدحامًا داخل اللجنة.

وعبّر مقرر اللجنة، عن سعادته بما شاهده من إقبال كبير من قبل المهندسين المرشحين على كل المناصب النقابية الخالية خاصة باليوم الأول من تلقي طلبات الترشح، مؤكدًا أن الفترة الزمنية المحددة لتلقي طلبات الترشح ستمر بنجاح ودون أي عقبات وذلك للتدريب الذي تلقته الكوادر الإدارية المتعاونة في عملية التسجيل، وسعي الجميع على تيسير كل الإجراءات أمام المهندسين المرشحين.

يذكر أن إحصائية أول يوم من فتح باب التقدم للترشح على المناصب النقابية الخالية أظهرت تقدم 570 مرشحًا على كل المراكز النقابية الخالية من بينها 13 مرشحًا على منصب النقيب العام هم أحمد عثمان، ومحمد عبد الغني، وعبدالستار غلاب، وناصر أحمد عبدالجواد، وقطب عنتر قطب، وفيصل محمود عوض، وعبداللطيف محمد مصطفى، وسامح فوزي محمد، ومصطفي عبدالخالق أبوزيد، وخالد صلاح الدين، وعبدالله عبدالمنعم عبدالله، وعصام صلاح الدين مصطفى، وأيمن فتحي حسين بطيشة.

وتستمر تلقى طلبات المرشحين حتى 25 يناير الجاري، من 10 صباحا وحتى الساعة 6 مساء، حيث تجرى الانتخابات على جميع المراكز النقابية لكل مستوياتها نقيب عام وأعضاء مكملين ورؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ومجالس الشعب ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات.