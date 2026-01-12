ضبط طرفي مشاجرة تسببت في إعاقة حركة المرور بأسيوط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط القبض على طرفي مشاجرة بين عدد من الأشخاص، تسببت في إعاقة حركة المرور بأحد الشوارع بدائرة المحافظة.

جاء ذلك عقب رصد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة بين عدة أشخاص، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور بأحد شوارع أسيوط.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، كما تبين حدوث مشاجرة بتاريخ 9 الجاري بين طرف أول مكون من ثلاثة مندوبي مبيعات، وطرف ثان مكون من ثلاثة عمال، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، وذلك على خلفية خلافات حول أولوية المرور بأحد الشوارع.

وتبين أن الطرف الأول كان يستقل دراجة نارية، بينما كان الطرف الثاني يسير مترجلًا، حيث تعدى الطرفان على بعضهما بالضرب دون حدوث ثمة إصابات. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة في حينه، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.