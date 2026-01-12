- السيارات الأوروبية تتصدر الارتفاع بنمو 138%.. ومبيعات الملاكي تتجاوز 120 ألف مركبة

ارتفع إجمالي مبيعات السيارات في مصر بنسبة 74.7% خلال أول 11 شهرا من العام المنقضي 2025، ليصل إلى نحو 155.95 ألف مركبة، مقارنة بـ 89.268 ألف مركبة خلال نفس الفترة من العام السابق، وفق تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".

وبحسب التقرير، ارتفعت مبيعات السيارات الملاكي بنسبة 70% لتصل إلى 120.407 ألف مركبة مقابل 70.856 ألف مركبة، فيما صعدت مبيعات الأتوبيسات بنسبة 59% لتسجل 10.232 ألف مركبة مقابل 6.435 ألف، وقفزت مبيعات الشاحنات بنسبة 111.3% لتصل إلى 25.312 ألف مركبة مقابل 11.977 ألف مركبة.

وعلى صعيد مبيعات السيارات بحسب المنشأ، سجلت السيارات الأوروبية زيادة بنسبة 138.1% لتصل إلى 16.984 ألف مركبة مقابل 7.134 ألف، وارتفعت مبيعات السيارات اليابانية 36.9% لتسجل 31.1 ألف مركبة مقابل 22.712 ألف، فيما قفزت مبيعات السيارات الأمريكية بنسبة 689.1% لتصل إلى 6.202 ألف مركبة مقابل 786 مركبة، وارتفعت مبيعات السيارات الصينية بنسبة 74% لتسجل 46.251 ألف مركبة مقابل 26.585 ألف مركبة.

وخلال نوفمبر الماضي فقط، ارتفعت مبيعات السيارات الملاكي بنسبة 49.9%على أساس سنوي لتصل إلى 12.752 ألف مركبة، مقابل 8.507 ألف مركبة في نوفمبر 2024.

وارتفع إجمالي مبيعات السيارات (بما يشمل الملاكي والأتوبيسات والشاحنات) خلال الشهر نفسه بنسبة 73.5% لتسجل 16.771 ألف سيارة مقابل 10.841 ألف سيارة خلال نوفمبر 2024.

كما ارتفعت مبيعات الأتوبيسات في نوفمبر الماضي، بنسبة 51.3% لتسجل 1.294 ألف مركبة مقابل 746 مركبة في نوفمبر 2024، وزادت مبيعات الشاحنات بنسبة 71.6% لتصل إلى 2.725 ألف مركبة مقابل 1.588 ألف مركبة.

وعلى أساس شهري، ارتفع إجمالي مبيعات السيارات في نوفمبر الماضي بنسبة 3.16% مقارنة بنحو 16.257 ألف سيارة في أكتوبر السابق.

وتسعى مصر لزيادة إنتاجها المحلي من السيارات عبر التوسع الإنتاجي للشركات المحلية وزيادة الطلب بالسوق الداخلية، بالإضافة إلى الإجراءات الحكومية لتحفيز الصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلي ضمن استراتيجية توطين صناعة السيارات.

ووافق مجلس الوزراء في مايو الماضي على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد، ضمن الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر، بهدف رفع القيمة المضافة المحلية إلى 60% وزيادة المكون الصناعي المستهدف إلى أكثر من 35%، وزيادة الإنتاج السنوي إلى 100 ألف سيارة، بالإضافة إلى تحفيز التحول إلى السيارات صديقة البيئة وإنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية للتنمية.

وخلال عام 2025 انخفضت أسعار السيارات، مدفوعة بعدة عوامل أبرزها زيادة المعروض مع الاتجاه للتصنيع المحلي، إلى جانب حالة الركود التي أصابت حركة الشراء، ما دفع بعض الوكلاء والتجار إلى تقديم تخفيضات وعروض لجذب المستهلكين وتحريك السوق.

وتُظهر بيانات "أميك" أن مبيعات السيارات في مصر مرت بدورة متقلبة خلال السنوات السبع الأخيرة؛ إذ بلغت ذروتها عند 290 ألف سيارة في 2021 قبل أن تتراجع بشدة إلى 90 ألف سيارة في 2023، متأثرة بأزمة العملة وشح الاستيراد وتراجع القدرة الشرائية.