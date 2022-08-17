أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ستقدم ‏مبلغ 29.5 مليون دولار أمريكي، كجزء من مبلغ 2.76 مليار دولار الذي أعلنت عنه الإدارة الأمريكية مؤخرا للمساعدة في معالجة أزمة الأمن الغذائي العالمية.

وأوضحت السفارة الأمريكية في بيروت في بيان لها مساء اليوم /الثلاثاء/ أن المساعدة المقدمة مقسمة إلى 15 مليون دولار كمساعدات إنسانية و14.5 مليون دولار لتمويل الدعم الاقتصادي، من أجل المساعدة في حماية الفئات الضعيفة من السكان تجاه تزايد انعدام الأمن الغذائي في لبنان.

وأوضحت أن المساعدات تأتي في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية، حيث تستمر القوة الشرائية للفئات الضعيفة في لبنان في الانخفاض بينما تستمر أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود في الارتفاع، كما تفاقم هذا الوضع بسبب الوضع في أوكرانيا والذي أثّر بشكل مباشر على واردات لبنان من القمح وكذلك على أسواق الغذاء العالمية.

وأكدت السفارة الأمريكية أن المساعدات الإنسانية التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 15 مليون دولار سيتم تسليمها عبر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، والذي سيستفيد منه حوالي 300 ألف لبناني من الفئات الضعيفة الذين سيحصلون على طرود منزلية شهرية توزع خلال الأشهر المقبلة.

وأفادت بأن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت خلال السنة المالية للعام الحالي وحتى اليوم حوالي 125 مليون دولار من التمويل الإنساني لبرنامج الأغذية العالمي والمنظمات غير الحكومية في لبنان، بما في ذلك ما يقارب 119 مليون دولار للأمن الغذائي.

وأشارت السفارة الأمريكية في بيروت إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقدم تمويلا بقيمة 14.5 مليون دولار كدعم اقتصادي لمزارعي الخضار والحبوب من خلال إمدادات مثل البذور والشتلات في سبيل الحفاظ على الإنتاج الغذائي المحلي.. كما ستدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منتجي الألبان الصغار بالأعلاف والخدمات البيطرية والأدوات اللازمة لضمان جودة إنتاج الحليب، حيث تعد منتجات الألبان مصدرا غذائيا مهما في لبنان، وسيتم أيضا تقديم المساعدة الفنية والتدريب والمنح المطابقة للمعالجين الزراعيين من أجل تحسين الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الواردات، وبالتالي تعزيز النمو في قطاع الأغذية المصنّعة وزيادة توافر المنتجات الغذائية المحلية بأسعار معقولة.