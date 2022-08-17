قال الفنان عصام كاريكا، إنه أضّر بعمله كملحن عندما قرر الغناء، مشيرًا إلى أن الجمهور ركز على الأغنيات الخفيفة التي قدمها كمغنٍ، ونسى الألحان التي نفذها لأشهر المطربين مثل عمرو دياب ومحمد محيي.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الستات»، الذي تقدمه الإعلاميتان مفيدة شيحة وسهير جودة عبر فضائية «النهار»، مساء الأربعاء، أنه لحّن أغنية «وهي عاملة إيه دلوقت»، وأغنية «أعاتبك»، قائلًا إنه لحّن أغنيات لأهم نجوم في الوطن العربي مثل محمد منير وبهاء سلطان وهاني شاكر وصابر الرباعي وراغب علامة ونوال الزغبي.

وأشار إلى أنه عمل كمغنٍ؛ بسبب رغبته في الشهرة، معقبًا: «مليش رسالة في الغناء، كنت عاوز أكون واحد مشهور بس، لإني كنت بعمل ألحان جميلة ومكسرة الدنيا، ولما بمشي جنب المطرب محدش يعرفني.. مكنش في مواقع تواصل، كنت ورا خالص».

ولفت إلى أنه حريص الآن على تعريف الجيل الجديد بالألحان التي نفذها للعديد من النجوم، منوهًا إلى أن اتجاهه للغناء أدى إلى رفض بعض الفنانين للتعامل معه.

وتابع: «حصل كثير إن المطرب يقول لو عنده لحن حلو هيخليه لنفسه، لكنى كنت بوضح لهم إني بغني حاجات خفيفة وزمنها دقيقتين، وكنت قاصد إني أعمل لهم الشغل الثقيل وبعمل ليا حاجات خفيفة».