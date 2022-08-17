محافظ الدقهلية: مشروع تطوير العواصم إنجاز كبير للدولة ضمن خطط التنمية

أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، أن ما تشهده المحافظة من مشروع تطوير المناطق غير المخططة ومشروع تطوير عواصم المحافظات هو بحق إنجاز كبير للدولة المصرية في ظل بناء الرئيس عبد الفتاح السيسي للجمهورية الجديدة وقطار التنمية الذي تشهده مصر في كافة القطاعات.

جاء ذك خلال اجتماعه اليوم /الثلاثاء/ مع الأجهزة لمتابعة الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات وهي مشروع مساكن الجلاء ومشروع أرض حي شرق.

ووجه "مختار" - في بيان - بضرورة مشاركة المجتمع المدني مع الدولة في تطوير محطة رفع صرف صحي عبدالسلام عارف ومحطة مياه الشرب لخدمة المنطقة ومشروع أرض حي شرق، مكلفا بتشكيل لجنة تضم كافة الجهات المختصة بالمحافظة والمشرفة على المشروع ومع أصحاب المشروعات السكنية في شارع عبدالسلام عارف لتحديد التكلفة المالية لمشروع تطوير محطات الرفع ومياه الشرب وتقسيم التكلفة على الطرفين.

وكلف بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لإنشاء محطة مياه جديدة تخدم مدينة المنصورة وضواحيها بما فيها تخصيص الأرض وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة نظراً للاحتياج الشديد إليها.

كما وجه "المحافظ" بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لتنفيذ محطة رفع الصرف الصحي لمشروع مساكن الجلاء والبدء الفوري في ربط المشروع بشبكة المياه الرئيسية من خلال التنسيق بين الجهة المنفذة للمشروع وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي سياق آخر، تم اليوم عقد وتنفيذ ورشة العمل الثانية الخاصة بمناقشة وعرض أهداف ومحاور الاستراتيجية الوطنية للمتغيرات المناخية 2050 بالتعاون بين إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية والاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية، تحت عنوان " تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في الخطة الاستراتيجية لتغير المناخ رؤية مصر 2050".

وأكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، أن المحافظة كان لها السبق في التعامل مع القضايا البيئية التي تؤثر في التغيرات المناخية من خلال إنشاء مدافن صحية ونقل المقالب العشوائية، حيث تم إنشاء المدفن الصحي بقلابشو بأحدث التقنيات العلمية لضمان عدم حدوث أي انبعاثات بالإضافة إلى نقل كافة المقالب العشوائية بنطاق المحافظة.

وقال "المحافظ " لدينا طفر غير مسبوقة في مجال إنشاء وتطوير مصانع التدوير والمعالجة بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية، حيث تم إنشاء مصنع سندوب ومصنع المنزلة بأحدث المعدات وتعد المصانع الأولى من نوعها في الشرق الأوسط .

كما شدد "مختار" على ضرورة تضافر كافة الجهود الدولية لوضع آليات للحد من الملوثات التي تؤثر على المناخ، ودعا الجميع للمشاركة البناءة لوضع الخطط التنفيذية بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة.

وتم خلال الورشة مناقشة أسباب التغيرات المناخية ومخاطرها وطرق التصدي لآثارها السلبية عالمياً ومحليا، بالإضافة إلى مناقشة بنود الخطة الاستراتيجية لتغير المناخ في مصر.