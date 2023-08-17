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الداخلية يعلن التعاقد مع حارس المصري البورسعيدي

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 17 أغسطس 2023 - 8:02 م | آخر تحديث: الخميس 17 أغسطس 2023 - 8:02 م

أعلن نادي الداخلية تعاقده رسميًا مع أحمد عبدالرسول حارس مرمى نادي المصري البورسعيدي، لمدة موسمين على سبيل الإعارة لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى نادى الداخلية لتدعيم صفوفه بصفقات مميزة لتساعده على البقاء في الدوري الموسم المقبل.

كان نادي الداخلية قد تعاقد مع محمود حسونة، لاعب وسط فريق النصر، وأحمد عبدالعزيز ظهير أيسر فريق سموحة، ونور عمر محسن لاعب إنبى والمنتخب الأوليمبي، وباسم مدحت لاعب الجونة لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر.

واستقر نادي الداخلية على تعيين ميمي عبدالرازق مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم بشكل رسمي، لقيادة الفريق في الموسم المقبل، خلفًا لعلاء عبدالعال، الذي تولي تدريب الجونة.


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