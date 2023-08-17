ليفربول الإنجليزي يقترب من التعاقد مع الياباني إندو

اقترب ليفربول الإنجليزي من التعاقد مع الياباني واتارو إندو قائد فريق شتوتجارت الألماني، كما ذكرت تقارير أن الفريق الإنجليزي يسعى لضم الهولندي ريان جرافنبرخ من بايرن ميونخ.

وأكد سيباستيان هونيس، المدير الفني لفريق شتوتجارت، أن إندو تلقى الضوء الأخضر للسفر إلى إنجلترا لإجراء محادثات والخضوع للفحص الطبي في النادي الذي يدربه الألماني يورجن كلوب، وذلك بعد تقارير تحدثت عن أن التفاصيل النهائية سوف يحسمها الناديان.

وقيل إن إندو - 30 عاما - سيكلف ليفربول حوالي 25 مليون يورو (3ر27 مليون دولار)، بما في ذلك الإضافات المحتملة. وقال اللاعب من قبل إنه يرغب في اللعب بالدوري الإنجليزي الممتاز يوما ما.

وقال هونيس ،في إشارة إلى مباراة الفريق الأولى في الدوري الألماني أمام بوخوم: "ليس من الطبيعي أن يغادر قائد فريق قبل يومين أو ثلاثة أيام من بداية الموسم".

وأوضح مدرب شتوتجارت أن خسارة إندو مؤلمة من الناحية الرياضية، وأنه لم يكن مستمتعا بالأمر، لكنه أبدى تفهمه لقرار النادي نظرا لأن الصفقة الاقتصادية جيدة، كما أن إندو يمكنه تحقيق حلمه باللعب في الدوري الإنجليزي.

وتابع المدرب أنه يرغب في إيجاد بديل داخل الفريق في المباريات المقبلة، لكنه سيحاول التوقيع مع لاعب جديد في الاسبوعين الأخيرين من سوق الانتقالات الصيفية.

في الوقت نفسه، ذكرت صحيفتا "ذا ديلي ميل" الإنجليزية و"بيلد" الألمانية أن ليفربول كثف جهوده للحصول على خدمات لاعب الوسط الهولندي جرافنبرخ - 21 عاما - لضمه من بايرن ميونخ. وانضم جرافنبرخ إلى بايرن ميونخ الألماني في العام الماضي قادما من أياكس الهولندي، ولكن يقال إن اللاعب غير راض عن وقت اللعب القليل الذي يحصل عليه في بايرن.