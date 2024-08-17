تعرف على تفاصيل حفل ختام مهرجان المسرح المصري في دورته الـ 17

يخرج حفل ختام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ17 المخرج إسلام إمام، والذي يقدم عرضا بعنوان "الذاكرة"، فكرته وأشعار طارق علي، وألحان يحيى نديم، وأزياء أميرة صابر، وديكور محمد الغرباوي، واستعراضات عمرو باتريك، وبطولة هايدي عبدالخالق، وأحمد السلكاوي.

وينطلق العرض، اليوم السبت، ويعقبه ريد كاربت يبدأ في الثامنة، على أن يبدأ الحفل في التاسعة بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويعقبه كلمة لرئيس المهرجان الفنان محمد رياض، وكلمة أخرى لوزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ثم إعلان الجوائز الخاصة بالدورة الـ 17 "دورة الفنانة سميحة أيوب".

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري تحمل دورته الحالية اسم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وتتكون اللجنة العليا للمهرجان من الفنان محمد رياض "رئيسا"، والفنان ياسر صادق "مديرا للمهرجان" ومنسق عام المهرجان ماجدة عبدالعليم، وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.