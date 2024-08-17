تطور جديد يؤكد اقتراب أشرف داري من الأهلي

يسعى نادي ستاد بريست الفرنسي للتعاقد مع المدافع التونسي منتصر طالبي، لاعب لوريان، لتعويض الرحيل المحتمل للاعبه أشرف داري، الذي يقترب من الانتقال للنادي الأهلي حسبما أفاد تقرير صحفي.

وفقا لصحيفة «ليكيب» الفرنسية، يحاول نادي ستاد بريست تدعيم خطه دفاعه بالتعاقد مع منتصر طالبي الذي يرتبط بعقد مع فريق لوريان حتى 2027.

أوضحت «ليكيب» أن خطوة ستاد بريست تأتي تحسبا لرحيل مدافعه أشرف داري لصفوف الأهلي، بعدما قطع الناديين شوطا كبيرا في المفاوضات.

مع اقتراب محمد عبد المنعم من الانتقال لصفوف نيس الفرنسي، دخل المارد الأحمر في مفاوضات جادة من أجل التعاقد مع المغربي أشرف داري، مدافع ستاد بريست، من أجل تدعيم خط الدفاع الفترة المقبلة.

وكان وكيل أشرف داري قد أكد في تصريحات صحفية سابقة أن الأهلي في مفاوضات جادة مع ستاد بريست من أجل التعاقد مع داري وأن المفاوضات متقدمة بين الطرفين.