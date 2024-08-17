إنريكي أرسي يستعد لبدء تصوير فيلم موسم حصاد الكاكا في القاهرة

وصل الممثل الإسباني العالمي إنريكي أرسي إلى القاهرة، صباح أمس الجمعة، للمشاركة في بطولة فيلم "موسم حصاد الكاكا".

واستقبل "أرسي"، المنتجان محمد عماد ومحمد الكومي، واتجهوا جميعا إلى فيلا بمنطقة العبور، حيث تدرب أرسي على مشاهد الأكشن التي سيؤديها في العمل.

ويجسد إنريكي أرسي في الفيلم دور "الجوليادور"، وهو رجل مافيا إسباني أربعيني، من أخطر رجال العصابات.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي أكشن، ويشارك في بطولته: "محمد ثروت، ومحمود حافظ، وحمزة العيلي، وسليمان عيد، وسامي مغاوري، وويزو، ونجيب بلحسن، ومحمد عبد العظيم".

الفيلم من إنتاج شركتي "كلاكيت للفنون"، و"وان هاندريد ميديا بروداكشن" للمنتجات التابعة لمحمد عماد ومحمد الكومي، وتأليف محمد عماد، وإخراج معتز حسام.



ويأتي انضمام النجم العالمي إنريكي أرسي، الذي حقق شهرة واسعة بدوره في مسلسل "لاكازا دي بابيل" على منصة نتفليكس؛ ليضيف بعدًا جديدًا وحضورًا متميزًا للفيلم المصري المنتظر.