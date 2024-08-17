علي الزيني ورحاب رضوان يحملان علم مصر في افتتاح دورة الألعاب البارالمبية

أعلن الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، عن اختيار الثنائي علي الزيني لاعب منتخب مصر للتجديف البارالمبي، ورحاب رضوان لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، لحمل علم مصر في افتتاح دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية بداية من 28 أغسطس الجاري إلى 8 سبتمبر المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم السبت، للإعلان عن تفاصيل سفر البعثة المصرية البارالمبية.

وأشار الدكتور حسام الدين مصطفى أن بداية استعداد اللجنة والمنتخبات البارالمبية للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية بدأ منذ عامين ونصف العام، مؤكدا أن أبطال مصر على أتم الاستعداد للمشاركة في الحدث الرياضي الكبير.

وتشارك مصر في في دورة الألعاب البارالمبية بعدد 54 لاعبًا ولاعبة يمثلون 10 رياضات بارالمبية، هي: رفع الأثقال – ألعاب القوى – الكرة الطائرة جلوس – كرة الهدف - السباحة – تنس الطاولة – الباراتايكوندو – البوتشيا – التجديف – الكياك.

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و 68 فضية و67 برونزية.