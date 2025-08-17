انتهاء موسم توريد القمح في قنا بعد استلام أكثر من 245 ألف طن

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، برئاسة حسن القط، وكيل الوزارة، عن ختام موسم توريد القمح المحلي لعام 2025 بعد استلام نحو 245 ألفا و829 طنا من القمح عالي الجودة، بزيادة واضحة عن العام الماضي.

وقال وكيل الوزارة إن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم الفلاح المصري، من خلال رفع سعر توريد الأردب وتبسيط إجراءات التسليم، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا أفضل ويعزز ثقة المزارعين في المنظومة.

وأوضح أن موسم التوريد أُغلق رسميًا في 15 أغسطس 2025، مشيرا إلى أنه لن تُقبل أي كميات جديدة بعد هذا التاريخ، داعيًا المزارعين للاستعداد المبكر لموسم الحصاد المقبل والاستفادة من برامج الإرشاد الزراعي التي تقدمها المديرية بالتعاون مع وزارة الزراعة.

كما كشف “القط” عن خطة لتطوير الصوامع ومراكز التجميع بالمحافظة، لزيادة الطاقة التخزينية وتحسين أساليب الحفظ والحد من الفاقد، بما يدعم المخزون الاستراتيجي للقمح ويضمن استقرار إنتاج الخبز المدعم طوال العام.

ووجّه وكيل الوزارة الشكر للعاملين بمنظومة التوريد والجهات الرقابية والمزارعين، مؤكدًا أن التعاون بين الدولة والفلاحين هو الأساس لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن الدولة مستمرة في تقديم الدعم للمزارع المصري عبر برامج الإرشاد الزراعي، وتوفير التقاوي عالية الإنتاجية، وتسهيل الحصول على الأسمدة بأسعار مناسبة، بما يساهم في تحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاج المحلي.