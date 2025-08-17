الرئيس الإسرائيلي يطالب العالم بالعمل على إعادة المحتجزين والتوقف عن النفاق

طالب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، صباح اليوم الأحد، العالم بـ«العمل على إعادة الرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة، والتوقف عن النفاق».

وبحسب ما نشره موقع صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الرئيس الإسرائيلي في ساحة المخطوفين، ضمن فعاليات يوم «الإضراب الشامل».

وتوجه برسالة إلى المحتجزين الإسرائيليين، قائلًا: «إننا لم ننسكم لحظةً واحدة، ونبذل قصارى جهدنا لإعادتكم إلى دياركم».

وأضاف: «أدعو العالم أجمع إلى وقف هذا النفاق وإطلاق سراحهم، الشعب الإسرائيلي بأكمله قلقٌ ويريد عودة المخطوفين إلى ديارهم».

وتشهد مناطق واسعة في إسرائيل، منذ صباح اليوم الأحد، إضرابا واسعا واحتجاجات كبيرة تقودها عائلات قتلى الحرب والمحتجزين في قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن «فئات واسعة من الإسرائيليين يقومون بحالة إضراب والخروج في تظاهرات وإغلاق للطرق الرئيسة في أماكن واسعة من البلاد».

وأكد رئيس الهستدروت، في رسالة إلى النقابات أن المنظمة لا تدعو إلى إضراب رسمي، لكنها «تقف إلى جانب العائلات بكل إخلاص»، داعيا للسماح لكل موظف يرغب بالمشاركة دون المساس بحقوقه.

وبدأ الإضراب اليوم الساعة 6:29 صباحًا، وستتيح عشرات السلطات المحلية وجمعيات الأعمال والمنظمات للعمال والسكان المشاركة في مبادرة النضال من أجل إطلاق سراح الأسرى

وسيختتم يوم الاحتجاج بمسيرة حاشدة في «ساحة المحتجزين» الساعة 8:00 مساءً.