استقبلت اللجنة المشرفة على تلقى طلبات راغبي الترشح لانتخابات مجلس النواب، أوراق 55 مرشحا، بدءا من فتح باب تلقى الطلبات الترشح بمقر اللجنة بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية بإشراف المستشار أسامة شعث، رئيس لجنة متابعة سير العملية الانتخابية، ولجنة تلقي طلبات الترشيح.

ويشهد محيط مجمع محاكم كفر الشيخ، اليوم الخميس، تكثيفات أمنية مشددة، لتأمين المرشحين المحتملين لمجلس النواب فى أول أيام فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية.

وتوافد عدد كبير من المرشحين لتقديم أوراقهم للجنة العامة لقبول طلبات الترشيح لانتخابات مجلس النواب بمجمع محاكم محافظة كفر الشيخ، وتجمع العديد من المرشحين، وذلك من أجل الحصول علي الأرقام الأولى في الكشوف الانتخابية، ومن بين هؤلاء عدد كبير من النواب السابقين، وشددت قوات الأمن والعاملين بالمحكمة على اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات.

فيما أعلن حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، أسماء المرشحين بـ«تحالف دعم مصر» فى انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية فى 4 دوائر.

وضمت الأسماء 13 مرشحًا، ففى دائرة الحامول وبيلا وبلطيم: رشح اللواء فؤاد عبد الدايم رقم 1 رمز «سنبلة القمح»، والحاج عصام عبد الغفار رقم 2 رمز «القلم»، ويونس عبد الرازق رقم 3 رمز «الكتاب» والثلاثة (مستقبل وطن).

وفى دائرة مركز كفرالشيخ وقلين: رشح السيد شمس الدين رقم 1 رمز «القلم»، وأيمن الأتربي رقم 2 رمز «الكتاب»، ومحي القطان رقم 3 رمز «سنبلة القمح»، ومحمد العرابي رقم 4 رمز «الأباجورة» وجميعهم (مستقبل وطن).

وفى دائرة سيدى سالم والرياض: رشح العميد سيد أحمد محمد سيد أحمد رقم 1 رمز «القلم» (مستقبل وطن)، وعلى أبو أحمد على رقم 2 رمز «الصاروخ» (الشعب الجمهورى) وتوفيق أبو أحمد رقم 3 رمز «الكتاب» ( مستقبل وطن).

وفى دائرة دسوق وفوه ومطوبس: رشح اللواء صلاح المعداوى رقم 1 رمز «الصاروخ» (الشعب الجمهورى)، والمحاسب محمد الشهاوى رقم 2 رمز «الأسد»، والمهندس عادل النجار رقم 3 رمز «الكتاب» (مستقبل وطن).

وكانت لجنة تلقى طلبات الترشيح برئاسة المستشار أسامة السيد شعت رئيس محكمة كفرالشيخ الإبتدائية ورئيس لجنة تلقى طلبات المرشحين، استقبلت أوراق المرشحين منذ صباح اليوم الخميس، وذلك وسط إجراءات احترازية من خلال ارتداء الكمامات وتطهير أماكن التقديم، حفاظًا على الصحة العامة، وفى إطار الالتزام بتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات.