رئيس حزب الشعب الجمهوري: ستحدث مفاجآت في انتخابات النواب المقبلة

قال حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن انتخابات مجلس النواب المقبلة ستكون من أشرس المعارك الانتخابية، سواء من قبل الأحزاب أو المستقلين، مؤكدًا أن الانتخابات ستشهد مشاركة المستقلين بصورة قوية.

وأضاف عمر، أثناء لقاء ببرنامج «الحياة اليوم» المُذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن انتخابات مجلس الشيوخ كانت أهدأ بكثير مما سنشهده في الانتخابات البرلمانية المقبلة، متابعًا: «ستحدث مفاجآت».

وأوضح أن نسبة المشاركة التاريخية في مجلس الشورى سابقًا كانت لا تتعدى 8%، مضيفًا: «كرؤية شخصية، مجلس النواب سيشهد مشاركة بنسبة من 36 لـ46%، حضور الناخبين كحد أدنى».

وأشار إلى أن المعركة الانتخابية ستكون صعبة جدًا، ويصعب التكهن بها، معقبًا: «التحالف يضع محددات وقيود، وكحزب ولد ولادة طبيعية، لذا فإننا نسير بالتطور الطبيعي، وبالتالي فإننا إذا حققنا من 50 لـ60 مقعدًا، فإننا سنكون حققنا الهدف الاستراتيجي للحزب».