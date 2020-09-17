اليونان: محادثات مع دبلوماسيين أتراك رغم التوترات بين البلدين

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صرح رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، على هامش فعالية في أثينا اليوم الأربعاء، بأنه يوجد تواصل بين كبار الدبلوماسيين من اليونان وتركيا، في خضم التوترات الإقليمية الأخيرة.

وقال ميتسوتاكيس إنه يجب على أنقرة أن تقرر ما إذا كانت تريد التعامل مع أوروبا، أو مواصلة الإجراءات أحادية الجانب، ومواجهة العواقب، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف "لم أتحدث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لكن مستشاري الجانبين على تواصل، وهو أمر مهم في رأيي. إذا واصلنا السير على هذا الطريق، فقد قلت بوضوح شديد إنني منفتح على بدء محادثات استكشافية قريبا للغاية".

واندلعت التوترات بين الخصمين الإقليميين في أغسطس بعدما استأنفت تركيا التنقيب عن الغاز في منطقة تنازع بينها وبين قبرص.

وبدأت تركيا تدريبات بحرية وعمليات عن الطاقة في المياه التي تؤكد أنقرة وأثينا أن لهما حقوقا اقتصادية حصرية فيها.