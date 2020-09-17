أصدر نادي برشلونة الإسباني بيانًا رسميًا، للتعليق على الحملة التي قادها عضو النادي جوردي فاري لسحب الثقة من جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس مجلس الإدارة، والمجلس بأكمله.

وذكر النادي في بيانه الذي صدر اليوم، الخميس: «اليوم قام العضو جوردي فاري بعمل تصويت ضد مجلس إدارة برلونة وسلم توقيعات لسحب الثقة منهم، تم إجراء فرز للأصوات وإحصاء إجمالي 20 ألف و687 صوتًا».

وأضاف البيان: «يخضع التصويت على إجراءات المادة 55 من قانون نادي برشلونة الأساسي.

المادة 55.1: الطرف المتأثر بالتصويت هو مجلس الإدارة.

المادة 55.2: يزيد عدد التصويت على 15% من الأعضاء الذين لهم حق التصويت.

المادة 55.3: تُسلم تلك التوقيعات خلال 14 يوم عمل تبدأ من اليوم التالي الذي تم عمل التصويت فيه.

المادة 55.4: بداية من الآن تم تحديد 10 أيام عمل لتشكيل لجنة لفحص التوقيعات مكونة من عضوين من مجلس إدارة برشلونة ومندوب من اتحاد الكرة الكتالوني».

وتابع: «بمجرد مراجعة التصويت يجب خلال فترة أقصاها 10 أيام عمل التحقق من أن الأوراق تفي بالمتلطبات التي تخضع لها».

وأوضح البيان: «يجوز لمجلس الإدارة إبطال أي أوراق تصويت غير معتمدة بشكل كاف ويمكنه إجراء أي استفسارات ضرورية للتحقق من صحتها، وإن تم استيفاء جميع المتطلبات فسيتم الإعلان عن صلاحية التصويت ويلتزم مجلس إدارة برشلونة بالدعوة لإجراء تصويت آخر والذي يجب حدوثه في فترة لا تقل عن 10 أيام عمل ولا تزيد عن 20، وإن لم يتم استيفاء المتطلبات فسيتم رفض التصويت على سحب الثقة من مجلس الإدارة».