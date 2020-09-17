فرار عشرات السجناء وبحوزتهم أسلحة وذخائر في أوغندا

قالت متحدثة باسم الجيش الأوغندي، اليوم الخميس إن سجناء تغلبوا على حراسهم، وفر 219 منهم وبحوزتهم 15 سلاحا ناريا على الأقل، لكن سجينين منهم قتلا خلال عملية شنتها قوات الأمن لإلقاء القبض عليهم.

وأضافت البريجادير فلافيا بيكواسو، أن السجناء فروا في وقت متأخر من مساء الأربعاء من سجن في كاراموجا، وهي منطقة نائية شبه قاحلة في شمال شرق البلاد. واقتحم السجناء قبل فرارهم مستودع الأسلحة بالسجن واستولوا على 15 بندقية من طراز إيه.كيه-47 وذخائر، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

وقالت المتحدثة "إنه هروب جماعي... هؤلاء من عتاة المجرمين"، مضيفة أن منهم قتلة ولصوص ومغتصبين. وأشارت إلى أن عملية أمنية كبيرة تجري للإمساك، بهم وأن اثنين منهم قتلا خلالها وألقي القبض على اثنين آخرين.

وهذه ثالث عملية هروب لسجناء في أوغندا منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد في مارس الماضي، إذ يدفع الخوف من الإصابة بالعدوى داخل السجون المكتظة النزلاء لمحاولة الفرار.

وسجلت ثلاث حالات إصابة على الأقل بالفيروس في السجون الأوغندية.