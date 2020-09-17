الرئيس الأمريكي السابق أوباما يصدر مذكرات صعوده السياسي في نوفمبر

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يعتزم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أن يصدر في نوفمبر المقبل المجلد الأول لمذكرات تغطي صعوده السياسي وانتخابات 2008 وسنواته الأولى في البيت الأبيض.

وفي الكتاب المؤلف من 768 صفحة المعنون "أرض موعودة" سوف يُطرح بلغات متعددة في نفس التوقيت في 17 نوفمبر، بعد أسبوعين من الانتخابات الأمريكية. ولا يوجد موعد محدد بعد لاصدار المجلد الثاني.

وقال دار النشر إن أوباما يسرد في الكتاب "تفاصيل شخصية بشكل ملفت تتعلق بثقافته السياسية واللحظات المؤثرة والبارزة في ولايته الأولى من رئاسته التاريخية".

باع أوباما والسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما، حقوق مذكراتهما إلى دار "كراون" التابع لـ"دار بينجوين راندوم" مقابل 65 مليون دولار.

وحققت مذكرات ميشيل أوباما بعنوان "أصبحت" نجاحا مدويا ومن المتوقع أن يكون الاهتمام بمذكرات الرئيس السابق مرتفعا أيضا.

ونشر أوباما كتبا سابقة حققت نجاحا قبل أن يصبح رئيسا. وبيعت ملايين النسخ من كتابي "أحلام من أبي" الذي صدرعام 1995 و "جرأة الأمل" الصادر في عام 2006.

وتولى أوباما رئاسة الولايات المتحدة لولايتين بموجب ما ينص عليه الدستور، من 2009 إلى يناير 2017.