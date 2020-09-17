السعودية تسجل أدنى معدل إصابات يومية بكورونا منذ مارس

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سجلت الإحصاءات اليومية السعودية للإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، اليوم الخميس أدنى حصيلة يومية منذ مارس الماضي، وذلك بإعلان وزارة الصحة تسجيل 593 إصابة جديدة، وذلك للمرة الأولى التي تتراجع فيها الإحصاءات اليومية إلى ما دون 600 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها اليوم الخميس، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة إلى 328144 حالة مؤكدة.

وتم تسجيل 1203 حالات تعاف جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 307207 حالات، (93% من إجمالي الإصابات المسجلة).

وأعلنت الوزارة تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 4399 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 16538 حالة، منها 1180 حالة حرجة.

وأجرت السلطات الصحية 49035 فحصا مخبريا جديدا، ليصل إجمالي الفحوص المخبرية الدقيقة التي تم إجراؤها بالمملكة إلى 92ر5 مليون فحص مخبري للكورونا.

وجاءت أعلى الإصابات بين المدن في جدة التي سجلت 55 إصابة، تلتها مكة المكرمة بـ 50 إصابة ثم المدينة المنورة بـ 40 إصابة، والرياض بـ 39 إصابة.