رئيس وزراء أستراليا يوافق على الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما أثناء رحلاته الداخلية

(د ب أ)

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الخميس إنه مستعد للالتزام بالقواعد الصارمة بشأن الحدود الداخلية والخضوع لحجر صحي لمدة 14 يوما بأحد الفنادق إذا توجه إلى ولاية كوينزلاند قبيل انتخابات الولاية المقررة في 31 تشرين أول/أكتوبر.

وأضاف موريسون: "لا أعتقد أنه ينبغي أن تتم معاملتي بشكل مختلف عن أي شخص آخر".

وتابع: "كان هناك الكثير من النقاش حول بعض المصاعب التي مر بها الأشخاص بشكل رهيب فيما يتعلق بكيفية عمل هذه الحدود، ويجب أن تنطبق نفس القواعد عليّ مثل أي شخص آخر".

يشار إلى أن الإغلاق الحدودي الصارم بين الولايات كان في قلب النقاش بأستراليا بشأن فيروس كورونا، في ظل تقييد حرية الحركة في جميع أنحاء البلاد.

في غضون ذلك، سجلت ولاية فيكتوريا، وهي في قلب الموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا، 28 إصابة جديدة بكوفيد – 19 اليوم الخميس، وهو العدد الأقل منذ 24 حزيران/يونيو.

وتخضع ملبورن ، التي يقطنها 9ر4 مليون شخص، لحجر صارم منذ ما يقرب من سبعة أسابيع.

وسجلت فيكتوريا تسع وفيات جديدة اليوم، ليرتفع إجمالي الوفيات في الولاية إلى 745 وفاة من بين 832 وفاة على مستوى البلاد.