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مدينة نيويورك ترجئ مجددا فتح بعض المدارس بسبب كورونا

كورونا - ارشيفية
كورونا - ارشيفية
نيويورك - (د ب أ)
نشر في: الخميس 17 سبتمبر 2020 - 7:49 م | آخر تحديث: الخميس 17 سبتمبر 2020 - 7:49 م
أعلن عمدة مدينة نيويورك الأمريكية بيل دي بلاسيو اليوم الخميس إرجاء فتح بعض المدارس قبل أيام من عودة الطلاب في أكبر منظومة حكومية للتعليم المدرسي في البلاد.

كان من المفترض فتح المدارس في 21 سبتمبر ولكن دي بلاسيو قال إنه سوف يكون هناك الآن إعادة فتح تدريجي من خلال الفئات التعليمية، ما يمنح المدارس المزيد من الوقت للاستعداد وسط جائحة فيروس كورونا.  

وسوف يعود طلاب المدارس الحكومية الأصغر سنا الذين فضلوا الحضور شخصيا للمدارس في 21 سبتمبر، بينما سيعود الطلاب الأكبر سنا في 29 سبتمبر.

وجرى إرجاء موعد طلاب المدارس المتوسطة والثانوية إلى الأول من أكتوبر.

جاءت تغييرات اللحظة الأخيرة التي أعلن عنها دي بلاسيو  جراء مخاوف من استعداد المدارس لاستقبال الطلاب مجددا. كما أن النقابات وأولياء الأمور يشعرون بالقلق بشأن النقص في عدد العاملين ومشاكل في التهوية بين أشياء أخرى.

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