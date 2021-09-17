في ثاني تجاربها العالمية، أعلنت الفنانة روزالين البيه بدء تصوير مسلسلها الجديد "Jigsaw"، الذي من المقرر عرضه قريبا عبر منصة نتفليكس، وتشارك فيه مع مجموعة كبيرة من النجوم.

المسلسل مكون من 8 حلقات، ويشارك في بطولته إلى جانب روزالين البيه التي تجسد دور "جودي جودوين"، كل من باز فيغا، وبيتر مارك كيندال، وجاي كورتني.

وتدور قصته حول عملية سطو مسلح كبرى، مأخوذة عن قصة سرقة حقيقية في مانهاتن، حين فقد 70 مليار دولار من السندات خلال إعصار ساندي.

يُذكر أن "رامي" كان أول المشاركات العالمية لروزالين البيه، وهو مسلسل أمريكي كوميدي عرض عبر شبكة Hulu، من بطولة رامي يوسف، روزالين البيه، مي القلماوي، هيام عباس، وغيرهم. وتدور قصة المسلسل حول شاب أمريكي مصري، يقيم مع أسرته التي هاجرت من مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويعاني من حالة انقسام داخلي نتيجة تشتته بين الثقافتين العربية والغربية.

وكانت روزالين البيه، قد شاركت في موسم رمضان 2019، من خلال مسلسل "قابيل" بجانب كل من محمد ممدوح، وأمينة خليل، ومحمد فراج، من إخراج كريم الشناوي، ويدور في إطار التشويق والإثارة حول ارتباط مواقع التواصل الاجتماعي بجرائم قتل متكررة.