أعلن محمود أحمد ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم الجمعة، عن مواعيد إجراء الكشف الطبي على الطلاب الجدد المرشحين من قبل مكتب التنسيق الرئيسي للإلتحاق بكليات الجامعة والمعهد الفني للتمريض للعام الجامعي 2021/2022 ، وتم تحديد بداية الكشف الطبي اعتباراً من يوم السبت 25 سبتمبر الجاري، وذلك بمقر إدارة الشئون الطبية بدار الضيافة بمجمع كليات الجامعة بسبرباي من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الثانية ظهرا.

وأكد محمد حسين القائم بأعمال نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، على ضرورة استلام كل طالب وطالبة استمارة الكشف الطبي من مقر الكلية قبل موعد بدء الكشف الطبي، وعلى الطلاب الذين لم يحصلوا على استمارة الكشف الطبي من مقار كلياتهم إحضار صورة شخصية وبطاقة الترشيح عند التوجه لتوقيع الكشف الطبي.

وأشار إلى أهمية توقيع الكشف الطبي للطلاب لضمان سلامتهم وتوفير كافة سبل الرعاية الصحية، مشددا على ضرورة توفير كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب الجدد وتوقيع الكشف الطبي عليهم و التأكد من التزام الطلاب بارتداء الكمامة لاتخاذ إجراء التباعد الاجتماعي.