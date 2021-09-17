باكستان تطالب باتخاذ خطوات عاجلة لمنع حدوث أزمة إنسانية في أفغانستان‎‎

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شدد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، على ضرورة اتخاذ الخطوات العاجلة لمنع حدوث الأزمة الإنسانية واستقرار الاقتصاد في أفغانستان.

وأكد خان خلال اجتماعه مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في العاصمة الطاجيكية دوشنبه وذلك على هامش قمة رؤساء الدول الأعضاء لمنظمة شنجهاي للتعاون، وفقا لما ذكرته (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)، أن هناك فرصة لإنتهاء النزاع والحرب في أفغانستان بعد 40 سنة.

وجدد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان التزام باكستان لمواصلة العمل مع إيران لتعزيز وتوسيع المزيد من العلاقات القائمة بين البلدين.

وانضم خان اليوم الجمعة إلى الزعماء الإقليميين الآخرين في القمة الـ20 لرؤساء الدول الأعضاء لمنظمة شنجهاي للتعاون المنعقدة حالياً في العاصمة الطاجيكية دوشنبه حيث استقبل رئيس طاجيكستان امام علي رحمان رئيس الوزراء الباكستاني لدى وصوله قصر نوروز.