أنهت بورصة مصر تعاملات الأسبوع على تراجعات أسبوعية مع موجة هبوط للأسهم القيادية وموجة بيع من قبل الأفراد.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق على تراجع بنحو 0.5% دون مستويات 11 ألف نقطة للمرة الأولى في 4 أسابيع.

وكان المؤشر الرئيسي بالبورصة وسع خسائره، اليوم الخميس، مقابل خسائر أمس الأربعاء، وهبط أسفل 11000 نقطة مجددا، بعد فقد نحو 1.4٪، ووصل الي مستوى 10997نقطة.

وخسر المؤشر الرئيسي أمس الأربعاء نحو 0.3 ٪.

وقال أحد بنوك الاستثمار، إن تراجع المؤشر الرئيسي أمس واليوم، نجم عن موجة جني أرباح طبيعية. وهو يقف عند مستوى الدعم الرئيسي، وهو 10950 نقطة.

وأضاف انه في ضوء تباين الأداء الراهن بين معظم الأسهم التي تنشط عليها حركة التداولات، ننصح المستثمرين بوضع أوامر حماية الأرباح تبعًا لحالة كل سهم على حدة.