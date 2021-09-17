تعرف على أسعار الحديد والأسمنت بسوق الجملة

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استقرت أسعار الحديد والاسمنت، خلال تعاملات اليوم الجمعة، في سوق الجملة.

وجاءت أسعار الحديد مستقرة على النحو التالي:

سجل حديد عز 14600 جنيه.

حديد بشاي 14500 جنيه.

حديد العتال 14500 جنيه.

حديد المراكبي 14300 جنيه.

حديد المصريين 14550 جنيها.

حديد العشري 14300 جنيه.

حديد مصر 14300 جنيه.

وجاءت أسعار الأسمنت على النحو الآتى:

الأسمنت المسلح سجل 965 جنيها.

سعر أسمنت سيناء سجل 890 جنيها.

سعر أسمنت السويس ليسجل 940 جنيها.

سعر أسمنت وادي النيل سجل 935 جنيه.

سعر أسمنت حلوان سجل 945 جنيها.

سعر مصر للأسمنت قنا سجل 900 جنيه.

سعر أسمنت السويدي سجل 975 جنيها.

وترتبط تلك الأسعار بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تشمل تكلفة النقل، وتعتبر أسعار استرشادية تخضع للزيادة أو النقصان حسب الكميات المتوفرة من المنتج في كل محافظة.