حملة لمنع بيع كتاب على موقع «أمازون» يطعن في فاعلية لقاحات كورونا

مسئولو الموقع: نقيم الكتب المطروحة بشكل دائم وفق مبادئ أمازون التوجيهية

اتهمت سيناتور أمريكية، إليزابيث وارين، كتابا يروج لمعلومات خاطئة وجدلية عن فيروس كورونا يباع على موقع أمازون، موضحة أن الكتاب ينشر معلومات خاطئة حول اللقاحات والعلاجات الخاصة بفيروس «كوفيدــ١٩» ويحتل أفضل الكتب مبيعًا، فيما وصفته صحيفة «النيويورك تايمز» فور صدوره بـ «أكثر الكتب تضليلًا ونشرًا للمعلومات الخاطئة عن الوباء الجديد تم نشره على الإنترنت منذ بدايته».

وعند البحث عن نتائج حول الكتب المتعلقة بالوباء، يظهر فى النتيجة الأولى كتاب لمؤلفيه، جوزيف مركولا ورونى كومنز، بعنوان «الحقيقة حول كوفيدــ١٩»، وهو كتاب يدّعى أنه يكشف الحقيقة وراء المبالغة فى فعالية اللقاحات، وقال المؤلفون عبر صفحات الكتاب أن الفيروس تم تصنيعه فى أحد المعامل الخاصة فى ووهان، وأن طريقة العلاج والوقاية منه آمنة وبسيطة وغير مكلفة، غير أن صناع القرار فى العالم قرروا حجبه عن العامة من أجل إعطاء الفرصة للترويج للقاحات الجديدة والتربُّح من ورائها.

وقامت «وارن» بإرسال رسالة إلى الرئيس التنفيذى لشركة أمازون، آندى جاسى، بشأن مخاوفها من أن خوارزميات البحث تسهم فى انتشار المعلومات الخاطئة حول «كوفيدــ١٩»، وأشارت إلى أنها وجدت أن عمليات البحث عن المواضيع ذات الصلة شملت الكتب ذات السمعة السيئة والموسومة بترويجها الادعاءات ونظريات المؤامرة حول لقاحات «كوفيدــ١٩» وسبل علاجه.

وقالت «وارن» إن بعض الكتب الأخرى التى تظهر للشخص فى أعلى نتائج البحث تطرح أفكارًا عجيبة؛ مثل كيفية عكس الآثار الجانبية للقاح «كوفيدــ١٩» والشفاء منه بمفردك، ووصفت الأمر بـ «المقلق للغاية»؛ حيث إن مثل هذه الكتب يحتمل أن تقود عددًا لا يحصى من الأمريكيين بهذه الطريقة إلى المخاطرة بصحتهم وصحة جيرانهم بناءً على معلومات مضللة وغير دقيقة، نقلًا عن صحيفة الجارديان البريطانية.

كما دعت أمازون إلى إجراء مراجعة فورية لخوارزمياتها، وعمل حصر لمجموعة الكتب التى تحتوى على معلومات مضللة، ووضع خطة لتعديل خوارزمياتها يتم تطبيقها فى الحال.

وشارك «وارن» فى هجومها على هذه الكتب عضو الكونجرس فى كاليفورنيا، آدم شيف، الذى راسل «جاسي» حول مخاوفه موضحًا أنه طالما أن الكتب التى تقدح فى فاعلية اللقاح مازالت باقية على الموقع، فإن أمازون تتربح مباشرة من الإثارة التضليلية لمكافحة اللقاحات، مما يسهم بشكل مباشر فى ارتفاع أعداد الإصابة والوفيات من جراء كوفيد، ودعا أمازون إلى تطبيق خطة حاسمة لضمان عدم استخدام توصياتها لتعزيز معلومات صحية مضللة.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، فإن شركة أمازون بدأت بالفعل فى إزالة بعض الكتب المضللة عن جائحة كورونا من الموقع فى سرية تامة، لاسيما الخاصة بجهات النشر المستقلة التى تتطلع إلى الربح من انتقاد اللقاحات وتشكيك الأفراد فى فاعليتها.

وفى بيان آخر، صرّحت أمازون لوكالة أنباء NPR بقولها: «نحن نقوم باستمرار بتقييم الكتب التى نطرحها عبر الموقع لضمان امتثالها للمبادئ التوجيهية للمحتوى لدينا، كما أننا نُظهر للمستهلك فى الجزء العلوى من صفحات نتائج البحث ذات الصلة توصيات مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها بشأن كوفيدــ١٩ وتدابير الحماية».

جدير بالذكر أنه فى وقت سابق من هذا العام، أوقفت أمازون بيع الكتب التى تسعى لتأطير المثليين والسحاقيات ومتعددى الجنس وأصحاب الهويات الجنسية الأخرى على أنهم مصابون بمرض عقلى، وذلك بعد تعرضها للانتقادات الشديدة حيث بررت ذلك بكون الموقع يطرح إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من وجهات النظر، بما فى ذلك الكتب التى قد يجدها بعض البعض مسيئة.