الرئاسة الفلسطينية عن حرب غزة: الأمور لا تحتاج كل هذه الجولات والمفاوضات والذهاب والإياب

قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن المطلب الفلسطيني الدائم هو وقف العدوان وليس إقرار هدنة وتبادل أسرى.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، مساء الأربعاء، أنه يتوجب وقف العدوان لأن هناك مئات الضحايا يسقطون يوميًّا من الفلسطينيين.

وشدد على أن الجانب الأمريكي لا يزال غير حاسم لأمره ويسمح لإسرائيل باستمرار العدوان، موضحًا أن الإدارة الأمريكية قادرة على أن تأمر إسرائيل بوقف العدوان لكنها لا تزال تقبل بالتفسيرات الإسرائيلية ومستمرة في دعمها.

وأكد أن الأمور لا تحتاج لكل هذه الجولات من المحادثات والمفاوضات والسفر والذهاب والإياب، موضحًا أن الإدارة الأمريكية لو كانت جادة لأمرت إسرائيل بوقف العدوان فورًا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة هي التي تزود إسرائيل بالأسلحة والأموال حتى الآن، موضحًا أن التصريحات الأمريكية غير جادة ومضللة.

وأوضح أن الموقف الدائم للسلطة الفلسطينية ومنذ بداية الحرب، أنه يتوجب على إسرائيل وقف العدوان، وأن تجبرها الإدارة الأمريكية على وقف إطلاق النار.

