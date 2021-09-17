 جنايات سوهاج: المشدد 10 سنوات لسيدة بتهمة التزوير في أخميم - بوابة الشروق
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جنايات سوهاج: المشدد 10 سنوات لسيدة بتهمة التزوير في أخميم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عبد المجيد
نشر في: الجمعة 17 سبتمبر 2021 - 3:59 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 سبتمبر 2021 - 3:59 ص

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة سيدة بالسجن المشدد 10 سنوات، لاشتراكها مع آخر فى تزوير محررات رسمية، بمركز أخميم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، وعضوية المستشارين أحمد ممدوح مرسي، وأحمد أبو القاسم محمد، بأمانة سر ناصر محمد.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر يناير عام 2019، بدائرة أخميم، عندما وجهت النيابة للمدعوة "ع. ع"، تهمة التزوير في محررات رسمية، بأن اشتركت مع آخر في تزوير توكيل شهر عقاري، وإقرار بنوك منسوبة صدورها لمكتب توثيق شهر عقاري، كما اشتركت مع آخر بتقليد خاتم شعار الجمهورية الخاص بمكتب توثيق شهر عقاري، واستخدمت المحررين في الاستيلاء على حساب بنكى للمجني عليه "أ. م"، وتمت إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

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